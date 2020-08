Honda-protegé Tsunoda rijdt rookietest voor Alpha Tauri in Abu Dhabi

Honda-protegé Yuki Tsunoda zal tijdens de rookietest in Abu Dhabi eind dit jaar in actie komen voor Alpha Tauri, zo heeft teambaas Franz Tost bevestigd. Of hij volgend jaar al in de Formule 1 zal rijden hangt af van het besluit van Red Bull en of hij wel de verplichte superlicentie behaalt.

Tsunoda staat al een langere tijd onder de belangstelling van Alpha Tauri aangezien hij gebonden is aan Honda en het opleidingsteam van Red Bull. De Japanse rookie staat momenteel vierde in het Formule 2-kampioenschap en start de feature race vandaag vanaf poleposition. Tost is onder de indruk van Tsunoda, die in december de rookietest in Abu Dhabi zal rijden voor Alpha Tauri.

“Ik ben niet alleen onder de indruk van zijn vaardigheden in de Formule 2, maar ook in de Formule 3 al en de jaren daarvoor”, zegt Tost. “Hij is een zeer vaardige coureur en heeft alle ingrediënten om een succesvolle Formule 1-coureur te worden. Hij zal zeker voor ons testen in Abu Dhabi tijdens de Young Driver Test. Of hij volgend jaar voor ons rijdt of niet, dat is aan Red Bull om te beslissen en het hangt er ook van af of hij een superlicentie krijgt”, aldus Tost.

Alpha Tauri-teambaas gaf onlangs al te kennen geïnteresseerd te zijn in Tsunoda en hintte al dat de Japanner volgend jaar mogelijk in de Formule 1 rijdt. “Ten eerste ondersteunen Red Bull en Honda Tsunoda omdat hij een fantastische coureur is. Hij is zeer getalenteerd en erg snel. Dat heeft hij vorig jaar in de Formule 3 laten zien, maar dit jaar in F2 ook al. Hij wordt steeds sterker, ook naarmate hij meer ervaring krijgt. Ik verwacht hem vroeg of laat in een auto van Alpha Tauri”, zei Tost.