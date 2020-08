Franz Tost over F2-coureur Tsunoda: ‘Verwacht hem vroeg of laat in een Alpha Tauri’

Rijdt Yuki Tsunoda in toekomst voor Alpha Tauri? Volgens Franz Tost, teambaas van de Italiaanse renstal, wel. Tost is onder de indruk van de Red Bull- en Honda-junior, die momenteel actief is in de Formule 2. “Hij is zeer getalenteerd en erg snel.”

Yuki Tsunoda debuteerde dit jaar in de Formule 2, nadat hij vorig jaar derde eindigde in het F3-kampioenschap. Tijdens het tweede weekend op Silverstone won de Japanner de sprintrace, zijn eerste overwinning in de F2. Verder finishte hij ook al twee keer in de top 3 in een feature race. Zo staat hij ondertussen vierde in de WK-stand.

Lees ook: Tost nog altijd onder de indruk van Kvyat: ‘Hij was meermaals sneller dan Ricciardo’

Die goede prestaties zijn ook Alpha Tauri-teambaas Franz Tost niet ontgaan. Omdat Tsunoda gesteund wordt door Honda en Red Bull-junior is, lijkt hij een van de kanshebber op een Alpha Tauri-stoeltje in de nabije toekomst. “Ten eerste ondersteunen Red Bull en Honda Tsunoda omdat hij een fantastische coureur is”, vertelt Tost aan Motorsport.com.

“Hij is zeer getalenteerd en erg snel. Dat heeft hij vorig jaar in de Formule 3 laten zien, maar dit jaar in F2 ook al. Hij wordt steeds sterker, ook naarmate hij meer ervaring krijgt. Ik verwacht hem vroeg of laat in een auto van Alpha Tauri”, aldus Tost.

Lees ook: Horner over Albon: ‘Als zijn kwalificaties verbeteren, zal een podiumfinish snel volgen’