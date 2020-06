Tost nog altijd onder de indruk van Kvyat: ‘Hij was meermaals sneller dan Ricciardo’

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost ziet nog altijd een ‘zeer, zeer snelle’ coureur in de inmiddels 26-jarige Daniil Kvyat. “Bij Red Bull was hij meermaals sneller dan Daniel Ricciardo.”

Kvyat reed in 2015 voor Red Bull, een vroege promotie die hij verdiende na slechts één jaar bij Toro Rosso. Toen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel eind 2014 aangaf Red Bull in te ruilen voor Ferrari, ‘was Kvyat de volgende in de rij’, haalt Tost aan in de podcast Delta Time van Formel Austria.

Begin 2016 was het echter alweer klaar met Kvyat bij Red Bull, dat hem inruilde voor Max Verstappen en terugstuurde naar Toro Rosso. “Toch heeft hij zich goed staande gehouden bij Red Bull”, zegt Tost over Kvyat. “Dat hij snel weer bij ons terugkwam, kwam ook door de omstandigheden.”

“Je mag niet vergeten dat Daniil toen hij naar Red Bull ging, pas één jaar in de Formule 1 erop had zitten. Dat is heel weinig, en hij kwam ook nog eens uit de GP3, wat natuurlijk nog een klasse lager is”, verwijst Tost naar hoe de meeste coureurs voor de Formule 1 ook de Formule 2 nog doorlopen.

Lees ook: Kvyat: ‘Vond promotie Albon naar Red Bull wel een beetje vreemd’

‘Kvyat is zeer, zeer snel’

Dat Tost toch vindt dat Kvyat het goed heeft gedaan komt, zoals wordt aangehaald, ook omdat de Rus in 2015 meer punten pakte voor Red Bull dan Ricciardo. “Dat klopt, zeker. Daniil Kvyat is zeer, zeer snel. Hij heeft een enorme natuurlijke snelheid en was meermaals sneller dan Ricciardo.”

“Helaas heeft Daniil bij Red Bull ook fouten en tegenslagen gekend. Dat hangt er ook mee samen dat hij toen niet de ervaring had die je nodig hebt om te presteren als je bij een absoluut topteam zit dat om de titel vecht.”

Inmiddels is Kvyat een handvol jaartjes ouder, 26, en heeft hij 93 Grands Prix achter zijn naam staan. Volgens Tost is dit ook het grootste verschil tussen Kvyat en Gasly, zijn teamgenoot bij het tot Alpha Tauri omgedoopte Toro Rosso.

Net als Kvyat heeft ook Gasly een mislukt avontuur bij Red Bull achter de rug. “Ze zijn denk ik allebei een beetje te vroeg naar Red Bull gegaan”, zegt Tost. “Ik ben echter zeer, zeer tevreden over allebei onze coureurs en denk dat we een super rijdersduo hebben met deze twee.”

Lees ook: Gasly, gehard na lastige Red Bull-tijd: ‘Kritiek van vreemden doet me niks’