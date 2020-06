Gasly, gehard na lastige Red Bull-tijd: ‘Kritiek van vreemden doet me niks’

Alpha Tauri’s Pierre Gasly kreeg vorig jaar tijdens zijn mislukte Red Bull-avontuur de nodige kritiek te verduren. De jonge Fransman leek er gebukt onder te gaan, maar zegt (inmiddels?) een dikke huid te hebben.

“Waar het mij om gaat, is van wie de kritiek afkomstig is”, legt Gasly uit aan SpeedWeek. “Komt het van vreemden, dan kan het me niet schelen”, benadrukt hij. Wiens mening hem wel wat doet? “Die van mijn familie, vrienden of mensen die me kennen.”

Gasly vertelde eerder aan Racer.com negatieve opmerkingen juist in positieve energie te proberen om te zetten. “Veel mensen velden een oordeel over me zonder te weten wat er speelde. Als professioneel coureur kan ik dan niks terugzeggen, want er zijn dingen die vertrouwelijk moeten blijven.”

Volgens Gasly is het daarom ook niet aan hem om maar buiten te komen en ‘te zeggen wat we goed en verkeerd was’ bij Red Bull. Zeker niet omdat Red Bull veel voor zijn carrière heeft gedaan.

Na zijn degradatie van Red Bull naar het toenmalige Toro Rosso in de zomerstop van 2019, gaf Gasly het best mogelijke antwoord op alle kritiek van daarvoor. In de negen resterende races klopte hij teamgenoot Daniil Kvyat zes keer in de kwalificatie en scoorde 22 punten tegenover 10 voor Kvyat.

Waar Gasly bij Red Bull nog wel eens verloren leek rond te lopen, haast eenzaam en alleen, leek de coureur uit Rouen weer op te leven en zich thuis te voelen bij het Toro Rosso. Het soort van familieteam, waar hij voor zijn tijd bij Red Bull Racing natuurlijk ook al voor had gereden.

Hoogtepunt voor Gasly was natuurlijk zijn tweede plek in Brazilië – zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Niet het enige resultaat waarmee hij en het team lieten zien waartoe ze in staat zijn, stelt Gasly, maar wel een emotioneel hoogtepunt. “Dan denk je wel even aan alle offers die je hebt gebracht om zover te komen”, erkent hij, nu weer tegenover SpeedWeek.

De 24-jarige Fransman hoopt daarbij in 2020 op herhaling te gaan met het van Toro Rosso tot Alpha Tauri omgedoopte team. “Als we alles goed doen, kunnen we wederom op het podium staan”, klinkt het hoopvol. “Ik persoonlijk streef er verder naar elke race het beste uit mezelf te halen.”

