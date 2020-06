De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Pierre Gasly

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Pierre Gasly.



Pierre Gasly is in 2000 vier jaar oud. De Fransman begint zes jaar later met karting. Vanaf 2009 kart Gasly op internationaal niveau, twee jaar later maakt hij de overstap naar single seaters. Via de Franse Formule 4, Formule Renault 2.0 en Formule Renault 3.5 komt hij in 2014 in de GP2, de voorganger van de Formule 2, terecht.

In 2016, zijn tweede volledige GP2-seizoen, wint Gasly het kampioenschap, na de Formule Renault 2.0 zijn tweede titel in de opstapklassen. Omdat er aan het begin van 2017 geen plek is voor de Fransman in de Formule 1, wijkt hij uit naar de Formule E en de Super Formula. In de elektrische raceklasse blijft het bij twee races, in het Japanse kampioenschap strandt hij op de tweede plaats in het kampioenschap.

Lees ook: De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Max Verstappen

In september 2017 volgt de laatste stap voor Gasly. Vanaf de GP van Maleisië vervangt de Fransman Daniil Kvyat bij Toro Rosso, al mist hij de race op COTA door verplichtingen in Japan. Een jaar later krijgt Gasly een volwaardig zitje bij het opleidingsteam van Red Bull.

Gasly maakt indruk in 2018 en wordt voor 2019 gepromoveerd naar Red Bull. Naast Max Verstappen lijkt de Fransman nooit zijn draai te vinden, de resultaten blijven uit. Na 12 races bij het hoofdteam wordt Gasly teruggezet naar Toro Rosso, Alex Albon maakt de omgekeerd beweging.

In 2020 start Gasly met Alpha Tauri aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. Voorlopig staat de teller van de Fransman op 47 GP’s. Tijdens de Grote Prijs van Brazilië scoorde Gasly met een tweede plaats zijn voorlopig enige podium.

Lees ook: Gasly sloot zichzelf twee maanden op in Dubai: ‘Trainen, Call of Duty en FIFA’