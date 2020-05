Gasly sloot zichzelf twee maanden op in Dubai: ‘Trainen, Call of Duty en FIFA’

Waar collega’s zich thuis in Monaco opsloten of bij paps en mams in Engeland in de kost gingen, koos Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly voor een hotelkamer in Dubai. Hij richtte er met vrienden een trainingsruimte in en verbleef ruim twee maanden in de woestijnstaat. “Maar nu moet ik naar Frankrijk, ik mis iedereen enorm.”

in gesprek met Gulf News kijkt de Fransman terug op zijn quarantaineperiode in Dubai waar hij verbleef in een hotel op de kunstmatige archipel Palm Jumeirah. Toen de coronacrisis uitbrak in Italië en de vliegvelden daar op slot gingen, moest Gasly kiezen tussen Dubai en Frankrijk. “Ik besloot hier te blijven omdat we hier betere faciliteiten konden opzetten dan in Frankrijk. We hebben ons echt alleen bezig gehouden met trainen.”

Team Gasly kreeg ook hulp van het hotel. “Alle openbare sportscholen waren dan wel gesloten maar het personeel van het hotel heeft ons geholpen met een fitnessruimte in te richten in een leegstaand apartement. We hadden er alles wat we nodig hadden: Loopbanden, gewichten. Zo hebben we onszelf in vorm gehouden. We hebben zes dagen in de week getraind, 3 dagen spieren en 3 dagen cardio.”

Generatiegenoten zoals Charles Leclerc, Lando Norris en Max Verstappen doodden de tijd daarnaast met veel uurtjes in de simulator. “Die had ik niet bij me. Ik had wel een Playstation bij dus ik heb in mijn vrije tijd veel Call Of Duty en FIFA gespeeld. En ik heb mijn Italiaans bijgespijkerd.” De lockdown heeft lichamelijk en mentaal en in ieder geval zijn positieve sporen nagelaten bij Gasly.

“Normaal gesproken ben je in de deze periode elke drie dagen op reis, van hotel naar het vliegveld naar hotel en verschillende tijdzones. Dan zijn we nog weleens vermoeid als we willen bijkomen. Ik heb nu echt goed werk verzet,ik voelde me al klaar voor het seizoen maar nu ben ik nog sterker. Ik ben wel echt dankbaar dat ik de lockdown in zo’n bevoorrechte positie heb mogen doorbrengen. Ik zal Dubai missen maar ik kom zeker terug.”

En wat doe je als de lockdown voorbij is? “Voordat ik terugvlieg naar Frankrijk, heb ik een paar dagen kunnen karten in het Dubai Autodrom, dat was erg leuk om weer eens te doen. Ik kan niet wachten om weer te racen, ik heb nog nooit zo lang moeten wachten. De laatste race was in december in Abu Dhabi. Ik heb die competitie nodig. We hebben nog even de tijd voordat het weer begint dus ik zal thuis in Italië nog even verder trainen.”