Gasly: ‘Ik wil mijn stoeltje bij Red Bull terugverdienen’

Het plan is om weer naar Red Bull te gaan, zegt Pierre Gasly. Voorafgaand aan Melbourne stelt de Fransman duidelijke doelen voor zichzelf. Het primaire doel: zijn stoeltje bij het team uit Milton Keynes terugverdienen.

2019 was een jaar met hoge pieken en diepe dalen voor Gasly. Afgelopen zomer verloor hij zijn plek bij Red Bull en niet veel later een van zijn beste vrienden Anthoine Hubert in een verschrikkelijke F2-crash. Aan het einde van het voor hem zware seizoen behaalde hij geheel onverwacht zijn eerste podiumplek met Toro Rosso.

“Ik heb mentaal veel moeten doorstaan”, vertelt de Fransman aan City AM. “Het was waarschijnlijk de zwaarste periode uit mijn leven. Een paar maanden later was het een van de mooiste momenten van mijn leven, met mijn eerste podiumplek in de Formule 1.”

Veel wil de Alpha Tauri-coureur niet kwijt over zijn degradatie naar Toro Rosso. “Er ging veel fout gedurende mijn zes maanden bij Red Bull. Ik was daar het meest verantwoordelijk voor, maar het team weet dat iedereen daar deels verantwoordelijk voor was.”

Gaslys plan voor de toekomst? “Terug naar Red Bull”, zegt de Fransman. “Ik wil strijden om overwinningen. Wanneer de gelegenheid er is, weet ik zeker dat we de dingen anders zullen doen. Ik heb altijd één doel voor ogen: in de snelste auto rijden. Dat kan bij Red Bull.”