Gasly rijdt eerste GP van 2020 met speciale door fan ontworpen helm

Alpha Tauri’s Pierre Gasly zal bij de eerste race van 2020 met een speciale, door een fan ontworpen helm rijden. En het is een opvallend design, dus opvallen zal hij zeker.

Gasly ruilt zijn gebruikelijke Franse driekleur in voor fel paars met roze en al net zo fel turquoise, met de coureur die online een wedstrijd heeft gehouden waarin fans hun ontwerp konden insturen. “Dit is het geworden, dus ik zal de eerste race met deze helm rijden”, schrijft Gasly op Instagram. “Ik wilde iets dat nieuw en behoorlijk anders is.”

Wanneer de eerste race wordt gehouden, staat officieel nog niet vast, maar alles wijst erop dat dit op 5 juli op de Red Bull Ring zal zijn. Die race zal vermoedelijk het weekend erop gevolgd worden door nog een wedstrijd op de Oostenrijkse omloop.

Mogelijk zien we dan weer een nieuw design bij Gasly, want coureurs mogen in 2020 weer onbeperkt van helmontwerp wisselen. En het is zeker niet uitgesloten dat meer fans hun harde werk in die zin beloond zien. “Er zaten namelijk heel veel geweldige ontwerpen tussen”, zegt Gasly over de inzendingen. “Ik zal een aantal van jullie ideeën de rest van het jaar gebruiken.”

