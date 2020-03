Coureurs mogen in 2020 weer onbeperkt van helmdesign wisselen

Goed nieuws voor de coureurs die van afwisselende helmen houden: de FIA staat toe dat coureurs in 2020 hun helmen mogen aanpassen wanneer ze dat willen.

De regel werd ooit in het leven geroepen om toeschouwers in staat te stellen de coureurs van elkaar te kunnen onderscheiden. Die schreef voor dat er slechts één keer per jaar van helmdesign veranderd mocht worden, tijdens een thuisrace bijvoorbeeld. Coureurs zoals bijvoorbeeld Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel waren felle tegenstanders.

Lees ook: Vlag ging uit bij helmfabrikant Schuberth toen Max Verstappen tekende

De laatste gebruikte in zijn Red Bull-jaren voor bijna elke race een nieuw design. “Ik heb ongeveer 150 ontwerpen gemaakt voor Sebastian Vettel”, vertelde helmenkoning Jens Munser al eens aan FORMULE 1. Overigens gebruikten Vettel, Ricciardo en ook Max Verstappen in 2019 veel vaker een afwijkend design.

De Nederlander droeg de traditionele gele Jumbo-helm in Oostenrijk en een oranje in België. Vettel koos in Duitsland voor een Bernd Schneider-design en droeg in Monaco als eerbetoon aan de overleden Niki Lauda diens rode helm. Ricciardo liet Munser voor het jubileum in China een Brabham-replica tekenen. In Austin verraste hij met een helm van de Texas Longhorns, het footballteam van de plaatselijke universiteit.

Lees ook: Ontwerper Munser over witte helm: ‘Verstappen wilde eens wat anders’

Er waren opmerkelijk genoeg ook coureurs die wél werden teruggefloten in 2019 met Daniil Kvyat als het voornaamste ‘slachtoffer’. De Rus moest in Sotsji zijn speciale helm laten staan omdat hij in Monza al een afwijkend design had gebruikt. “De vraag is altijd, is het een ander design?”, aldus Munser over die zaak. “De waarheid ligt altijd in het midden, de vlag was hetzelfde en de witte heldere kleur ook.”

Coureurs lieten al weten de regel ‘bullshit’ te vinden, de teams zijn nu ook overeengekomen om de regel te schrappen.