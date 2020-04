De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Max Verstappen

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Max Verstappen.



Max Verstappen is in 2000 nog maar drie jaar oud (zie foto boven). Zonder het dan al te kunnen weten rijdt zijn vader Jos dan al verschillende jaren in het circus waartoe Verstappen junior in 2014 zijn eerste stappen zal zetten. Jos Verstappen rijdt dat jaar voor Arrows. Anderhalf jaar later begint zijn zoon met karting. Uiteindelijk zal Verstappen junior tot en met 2013 actief zijn in de karting, waar hij op 15-jarige leeftijd de wereldtitel behaalt.

(Tekst loopt door onder foto)

In 2020 begint Max Verstappen aan zijn zesde seizoen in de koningsklasse van de autosport. In 2014 maakt hij zijn eerste Formule 1-meters als reservecoureur van Toro Rosso, waarvoor hij een jaar later zijn debuut maakt.

In 2016 maakt de Nederlander voor de GP van Spanje de overstap naar moederteam Red Bull, waar hij meteen de race wint en zo de jongste racewinnaar ooit wordt. Ondertussen heeft Verstappen 102 races op zijn teller. Daarin verzamelde hij 31 podiums, 8 daarvan stond hij op de hoogste trede.

