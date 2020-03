De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden: Valtteri Bottas

In de reeks ‘De 20 coureurs van 2020, 20 jaar geleden’ gaan we terug naar het jaar 2000. Hoe oud waren de huidige F1-coureurs aan het begin van het millennium, in welke klasse waren ze actief en hoe zagen ze er 20 jaar geleden uit? Deze week: Valtteri Bottas.



Valtteri Bottas is in 2000 nog maar negen jaar oud. De Fin is op dat moment nog niet actief in de grote kartcompetities. In 2005 neemt Bottas deel aan de wereldbeker karting. Twee jaar laten maakt hij in de Formule Renault zijn debuut in de single seaters.

13 jaar na zijn debuut in een eenzitter staat Bottas voor zijn vierde seizoen bij Mercedes. Hoewel de Fin vooral fungeert als nummer 2 naast wereldkampioen Lewis Hamilton verzamelde hij ondertussen 45 podiums waarvan 7 overwinningen. Daarnaast startte Bottas 11 keer vanaf polepositie en werd hij met zijn team Mercedes drie keer wereldkampioen bij de constructeurs.

