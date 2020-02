Bottas: ‘Wil me in 2020 blijven verbeteren’

Valtteri Bottas denkt dat hij in 2019 een goede basis heeft gelegd en wil daar in 2020 op blijven verbeteren. Dat verklaart de Fin, die vorig jaar tweede werd in het WK.

Duidelijke taal dus van Bottas, die zijn vier zeges, elf verdere podiumplaatsen en vice-kampioenschap uit 2019 een ‘goede basis’ noemt om op te bouwen. “Ik heb veel geleerd en me op veel vlakken verbeterd”, zegt hij over vorig jaar.

“Ik voel me ook goed bij hoe ik me verbeterd heb. Bij hoe ik mijn zwakke punten heb aangepakt, door er samen met het team aan te werken. Het is goed om daar nu op voort te borduren.” De winterstop heeft daarbij geholpen. “Dat is altijd een goed moment om naar het totaalplaatje van het jaar ervoor te kijken.”

“In de winter kun je alles verwerken en ervan leren. Mijn doel is nu me te blijven verbeteren.” Bottas kreeg daarbij vrijdag al een voorproefje van wat hem in 2020 te wachten staat, want hij mocht aftrappen met de Mercedes’ W11 door de shakedown te verrichten. “Die voelde goed”, vertelt hij.

“De W11 liep lekker. We hadden geen problemen. Het voelde als een goede auto”, zegt Bottas. “Nu moeten we maar zien wat we ermee kunnen.” Bottas is overigens niet de enige coureur bij Mercedes die zich wil blijven verbeteren. Teamgenoot Lewis Hamilton legt de lat ook weer hoger voor zichzelf.