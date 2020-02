Hamilton: ‘Ik probeer de lat hoger te leggen voor mezelf’

Lewis Hamilton zegt dat hij zal proberen de lat voor zichzelf hoger te leggen dit seizoen en hij twijfelt er niet over dat iedereen binnen Mercedes dat ook zal proberen. De Brit zegt dat hij zich tijdens zijn ‘beste wintertraining tot nu toe’ vooral heeft gefocust op het groeien als coureur en als mens en hoe hij meer uit zichzelf en het team kan halen.

Vóór de shakedown in Silverstone vandaag gaf Hamilton aan dat hij nog niet veel druk ervaart voor het nieuwe seizoen, maar de zesvoudig wereldkampioen ervaart wel de druk van het team dat achter zich staat.

”Het team werkt enorm hard om ons deze geweldige machine te geven, maar als wij een foutje maken dan verliezen we allemaal”, vertelt Hamilton. ”Ik heb me gefocust op hoe ik naar een ander niveau kan als coureur, hoe ik meer uit mezelf en het team kan halen en hoe ik iets geweldigs kan presteren dit jaar. Dit is mijn achtste seizoen bij dit team en de uitdaging van dit jaar is spannend. Ik twijfel er niet over dat iedereen in dit team zal proberen de lat nog hoger te leggen voor zichzelf en dat is wat ik ook ga proberen”, aldus Hamilton.

‘Groeien als coureur’

Hamilton gaat het nieuwe seizoen dan ook vol goede moed tegemoet. ”Ik heb de beste wintertraining ooit gehad”, vertelt de Mercedes-coureur. ”Gedurende de winter heb ik geprobeerd om te analyseren waar we vorig jaar stonden en hoe ik kan groeien als coureur en als mens. Een goede consistentie zal de sleutel zijn voor ons allemaal. Niet alleen op het gebied van betrouwbaarheid, maar voor ons als coureurs ook”, aldus de 35-jarige Brit.

Dit seizoen kan Hamilton het record van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher evenaren. Hij veroverde vorig jaar tijdens de Grand Prix van Amerika zijn zesde wereldtitel en kan daar dus zijn zevende aan toevoegen dit seizoen. Later vandaag zal Hamilton achter het stuur kruipen van de Mercedes W11 tijdens de shakedown op Silverstone.

