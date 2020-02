In de rand van de voorstelling van Mercedes’ nieuwe kleurstelling heeft Toto Wolff op enkele andere veelbesproken onderwerpen gereageerd. Wolff heeft het onder meer over de toekomst van Lewis Hamilton en het coronavirus in China. “Het zou zonde zijn als we dit jaar niet naar China kunnen gaan, de interesse daar blijft groeien.”

Hoewel de nieuwe kleurstelling van Mercedes het onderwerp van de dag is, zijn vragen over de toekomst van Hamilton aan Toto Wolff onvermijdelijk in de Royal Automobile Club in Londen. Volgens Wolff is het simpel. “Het is een evidente partnership. Wij willen de snelste coureur, Lewis wil de snelste wagen.”

De onderhandelingen over een nieuw contract zijn minder simpel. Voorlopig liggen de gesprekken even stil. “Ik heb hem niet meer gesproken sinds kerst”, geeft Wolff toe. “We zetten onze gesprekken verder zodra hij terugkeert van Amerika. Ik hoop dat we hem kunnen blijven voorzien van het beste materiaal”, klinkt het duidelijk.

Ook de mogelijke gevolgen van het coronavirus in China komen ter sprake. “Ik hoop dat de race door kan gaan. Momenteel ziet er naar uit dat we gaan”, reageert Wolff. “Het zou zonde zjin als we dit jaar niet kunnen gaan, de interesse in de Formule 1 blijft daar groeien.” Voor de Mercedes-teambaas is er een eenvoudige doorslaggevende factor. “Het zou voor niemand goed zijn (als de GP van China niet kan plaatsvinden, red.), maar gezondheid krijgt voorrang.”

Tot slot wordt er over komend seizoen gesproken. Wolff noemt 2020 een ‘dubbel jaar’. “Dit jaar is een dubbel kampioenschap. Het gaat om 2020, maar gelijktijdig ook om 2021”, legt de Oostenrijker uit. “Hoeveel tijd en ontwikkeling steek je in de 2021-auto? Het is cruciaal meteen op het juiste spoor te zitten. Anders heb je meteen een achterstand”, besluit Wolff.

