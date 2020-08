Horner over Albon: ‘Als zijn kwalificaties verbeteren, zal een podiumfinish snel volgen’

Christian Horner zegt dat Alex Albon in de kwalificaties beter met presteren om een zondag een beter resultaat te behalen. Volgens de Red Bull-teambaas zal het niet lang duren voor Albon zijn eerste podium scoort als de Thai op zaterdag beter presteert. “Op zondagmiddag levert hij goed werk.”

Alex Albon kent voorlopig geen gemakkelijk seizoen. Tijdens het openingsweekend maakte de Britse Thai naar eigen zeggen kans op de overwinning, maar na een touché met Hamilton moest hij opgeven. In de races nadien finishte Albon telkens in de punten, maar nooit hoger dan P4. “Het zijn zijn zaterdagen waaraan hij moet werken”, vertelde teambaas Christian Horner na Albons achtste plek in de Spaanse GP aan F1.com.

Lees ook: Horner benadrukt vertrouwen in Albon: ‘We slepen hem er wel doorheen’

“Hopelijk kunnen we meer doen om Alex te helpen”, gaat Horner verder. “Zodra hij regelmaat en vertrouwen vindt en hij zich op een goede positie begint te kwalificeren, dan denk ik dat, met zijn race pace, een podiumfinish snel zal volgen.”

Horner is dan ook van mening dat Albon op de zondagen goed presteert. “Wat ik bedoel is dat hij op zondagmiddag goed werkt levert: zijn inhaalacties, zijn tempo, alles is zoals je dat zou kunnen verwachten”, legt Horner uit. “Zijn inhaalrace op Silverstone was fenomenaal”, geeft de teambaas als voorbeeld. “Bij sommige van zijn inhaalacties, wanneer hij bijvoorbeeld buitenom gaat, hou je je adem in. Het toont dat hij zich alleen maar comfortabeler voelt in de auto”, besluit Horner.



Lees ook: Horner: ‘Albon heeft een saai weekend nodig om vorm te herpakken’