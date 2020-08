Horner: ‘Albon heeft een saai weekend nodig om vorm te herpakken’

Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat Alexander Albon een ‘rechttoe rechtaan’ en ‘saai’ raceweekend nodig heeft om zijn vorm te herpakken. Ondanks een teleurstellend weekend voor de Britse Thai is Horner tevreden over de racesnelheid van Albon: “Zijn herstel was uitstekend.”

Het was een wisselvallig weekend voor Albon op het Britse Silverstone. De Britse Thai leek er op vrijdag tijdens de tweede vrijde training goed voor te staan door de tweede tijd te klokken, maar hij crashte even later in die sessie en miste daardoor flink wat tijd op de baan. In de kwalificatie was zijn vorm dan ook weg en kwam hij weer niet door tot Q3 en in de race kwam hij al vroeg in aanraking met Magnussen, wat volgens Horner een race-incident was.

Lees ook: Verstappen over tweede race op Silverstone: ‘Je weet niet wat er kan gebeuren’

“Naar mijn mening was het een race-incident”, zegt Horner tegen Motorsport.com. “Als je er vanaf het begin naar kijkt zie je dat Kevin een fout maakt en wijd gaat. Alex zette zijn auto ertussen maar trok zichzelf een beetje terug. Het was een van die dingen. Die tijdstraf verbaasde me eigenlijk niets, het had beide kanten op kunnen gaan”, aldus de Brit.

Vertrouwen

Albon moest door het incident al vroeg een pitstop maken waarna hij zich terug naar voren wist te vechten, maar volgens Horner is Albon toe aan een ‘saai’ weekend om zijn vorm te herpakken. “Zijn herstel daarna was uitstekend”, zegt de Red Bull-teambaas. “We hebben zijn vermogen om door het veld heen te rijden al meerdere malen gezien. Zijn racesnelheid was erg goed. Hij heeft gewoon een rechttoe rechtaan, saai weekend nodig. Hij heeft een sterke race gereden”, aldus Horner.

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Dankbetuiging aan Pirelli’ en ‘Red Bull geeft het weg’

Zijn ‘uitstekende’ herstel zal volgens Horner Albon’s vertrouwen een boost geven voor de tweede race op Silverstone. “Ik denk het wel en ik denk dat hij vanaf dat moment ook progressie zal tonen. Ik was tevreden over zijn prestaties”, zo blikt Horner terug op de race van afgelopen zondag.