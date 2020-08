Horner benadrukt vertrouwen in Albon: ‘We slepen hem er wel doorheen’

Christian Horner heeft zijn vertrouwen in Alex Albon opnieuw benadrukt. Albon beleefde ook in Spanje een moeilijk weekend. Hij kwam als achtste over de meet. Toch behoudt de Red Bull-teambaas het vertrouwen in de Thaise Brit. “We hebben zijn kant van de garage versterkt en hebben veel geloof in Alex.”

Alex Albon kwalificeerde zich op het Circuit de Barcelona-Catalunya als zesde, maar viel tijdens de race door verkeer en problemen met de banden terug naar plaats 8. Het leverde Albon vier punten op, waar hij na de race duidelijk niet tevreden mee was. Albon vertelde dat hij op elk bandencompound problemen had met het rubber.

Christian Horner legt uit waarom Albon zoveel problemen had met de banden in Barcelona. “Het probleem was dat Alex geen goede balans in zijn auto had. En als die balans er op alle drie de compounds niet is, dan slijten je banden enorm snel”, vertelt de teambaas aan Motorsport.com. Bovendien kwam Albon na zijn eerste stop in verkeer terecht. “Als je zolang in vuile lucht rondrijdt worden je banden gewoon opgegeten. We hadden geen enkele levensduur in de stints, of het nou om de harde, zachte of medium band ging. Het was erg frusterend voor hem.”

Na zes races heeft Albon 40 punten verzameld, minder dan de helft van teamgenoot Verstappen. Red Bull doet er dan ook alles aan om Albon te helpen. “We zitten in de simulator en bekijken de rijstijl van beide coureurs en vragen ons af waarom Max zoveel meer uit de auto weet te halen. We hebben zijn (Albon, red.) kant van de garage versterkt en hebben veel geloof in Alex. Zoals hij in Silverstone aantoonde heeft hij alles in zich om een snelle coureur te zijn. De auto is op dit moment moeilijk te hanteren, maar met tijd en wat verbeteringen van onze kant, slepen we hem er wel doorheen”, besluit de Red Bull-teambaas.

