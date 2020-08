Alexander Albon na zesde tijd: ‘Niet helemaal tevreden’

Alexander Albon kende zijn beste kwalificatie sinds de eerste race van het seizoen in Oostenrijk, toen hij zich als vijfde kwalificeerde. Toch was de Thaise-brit niet volledig tevreden na de kwalificatie.

“Ik moest voortdurend over het randje gaan. Maar p6 is redelijk goed. Het doel was om een betere startpositie te bemachtigen, omdat inhalen op deze baan heel moeilijk is. Maar ik ben dus niet helemaal tevreden”, zegt Alexander Albon tegen F1.

Lees ook: Verstappen tevreden met P3: ‘Heb een abonnement op de derde plek dit weekend!’

Albon vindt het moeilijk om te zeggen of het een spannend gevecht gaat worden tijdens de race. “Het hangt ervan, ook of het eenstopper- of tweestopper gaat worden. Het gaat allemaal neerkomen op het managen van de banden”, aldus de Thaise-brit.

Lees ook: Gasly weer in Q3: ‘Hopelijk kunnen we dit keer wel punten pakken’