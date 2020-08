Gasly weer in Q3: ‘Hopelijk kunnen we dit keer wel punten pakken’

Alpha Tauri’s Pierre Gasly heeft in Barcelona voor de vierde keer dit jaar Q3 gehaald. De Fransman eindigde daarin als tiende en hoopt nu wel te doen wat vorige race niet lukte: flink wat punten pakken.

Vorige week zondag, op Silverstone, begon Gasly immers als zevende, maar finishte buiten de punten. Dat schreef de Fransman toe aan de strategie. “Vorige week hebben we onze kans gemist, dus hopelijk kunnen we dit keer wel veel punten pakken”, benadrukt hij in gesprek met Ziggo Sport.

Gasly was verder blij om Q3 te halen. “Het was een goed rondje in Q2”, verwijst hij naar zijn vijfde plek in die heat. “Daardoor door kunnen naar Q3, is uiteraard mooi. Daarnaast hebben we een setje harde banden bewaard voor de race, wat misschien wel goed uitkomt.”

Ook tijdens de race van zondag belooft het weer heet te worden, hetgeen het een uitdaging zal maken, weet Gasly. “Dat geldt dan zowel voor ons coureurs als de banden, maar het is voor iedereen hetzelfde en het wordt denk ik een spannende race.”

