Hamilton verovert poleposition voor Spaanse GP, Verstappen derde

Lewis Hamilton heeft de poleposition voor de Spaanse Grand Prix veroverd. De Brit was zijn teamgenoot Valtteri Bottas te snel af. Max Verstappen zal de race vanaf de derde plek aanvangen terwijl Sebastian Vettel opnieuw in Q2 strandt met zijn Ferrari.

Mercedes is op de zaterdag nog altijd oppermachtig, zo ook op het hete Circuit de Barcelona-Catalunya. Hamilton pakt zijn 92ste pole van zijn carrière en is Bottas opnieuw te snel af met een minimale marge van vijf honderdsten. Het gat naar Verstappen op de derde plek bedraagt zeven tienden. Achter hem staan de Racing Points van Pérez en Stroll, die vóór Albon zullen starten. De Britse Thai komt zeven tienden tekort op zijn teamgenoot. Sainz en Norris moeten genoegen nemen met de zevende en achtste startplek, terwijl Leclerc en Gasly de top tien afsluiten.

Vooraf wordt nog gedacht dat Q2 net als in Silverstone een strategisch bandenspel wordt, maar niets blijkt minder waar. Iedereen rijdt op de zachte band in deze sessie en dus zal de gehele top tien op deze band starten. Vettel heeft vrije bandenkeuze nadat hij opnieuw Q3 niet haalt: hij komt twee duizendsten tekort om door te gaan. Kvyat pakt de twaalfde tijd, al is het nog maar de vraag of hij daar zal starten vanwege het ophouden van Magnussen in Q1.

Achteraan is het in Q1 weer een strijd tussen Haas, Alfa Romeo en Williams. Räikkönen verrast en pakt de vijftiende tijd en gaat voor het eerst dit seizoen door naar Q2, maar strandt daar alsnog op de veertiende plek. Hij troeft daarmee Russell af, die voor het eerst in vier races juist niet doorgaat naar Q2. Haas kan de verrassend goede snelheid op vrijdag niet vertalen naar een goed resultaat in de kwalificatie en komt opnieuw tekort om naar Q2 door te gaan. Alfa Romeo-coureur Giovinazzi is de hekkensluiter.

