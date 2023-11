Max Verstappen was slim en doortastend vrijdag, handig gebruik makend van de regels. Maar de manier waarop hij in de pitstraat in Abu Dhabi drie coureurs voorbij ging, mag de rest van het weekend niet meer. De FIA heeft het reglement aangepast.

Het kon allemaal maar net, Verstappen die zich bij pit-exit precies in het gaatje met de wagen van George Russell wist te wurmen. Hij passeerde daarna ook Lewis Hamilton, hoewel die hem eerst niet zag en niet naar links ging. Vervolgens wilde Verstappen ook voorbij aan Pierre Gasly. Dat lukte uiteindelijk ook. Handig gedaan door de Nederlander, die sneller dan die anderen de baan op wilde. Door allerlei omstandigheden was er nu eenmaal beperkte rijtijd in de tweede sessie.

Zie ook: VIDEO | Opzij, opzij, opzij: zo haalde Max Verstappen in de pitstraat anderen in

Er was niks mis met wat Verstappen deed. Volgens de regels was het namelijk toegestaan om vrijdag in de pitstraat anderen in te halen, zoals eerder bij de Grand Prix van Brazilië. De langzamere auto diende in dit scenario naar links te gaan, zodat de snellere auto aan de rechterkant voorbij kan. Aldus geschiedde in Abu Dhabi, maar krapjes was het wel en een ongeluk zit in een klein hoekje. Zie daar: de FIA paste om die redenen snel artikel 33 van het reglement aan.

Daar is namelijk een nuance voor het inhalen in de pitstraat aan toegevoegd: het is vanaf nu verboden, tenzij een een andere wagen zichtbaar met technische problemen kampt. Als dat dus niet zo is, zoals vrijdag, dan moet iemand als Verstappen voortaan achter zijn voorganger blijven.

Het is niet voor het eerst dat het verlaten van de pitstraat een onderwerp van gesprek of zelfs discussie is. Sommige coureurs bleven in het recente verleden vaak even staan om een gat te laten vallen naar hun voorganger, anderen reden juist extra langzaam de pits uit. Er kwam als oplossing al onder andere een maximale rondetijd waarin de outlap plaats moet vinden. Het inhalen leek ook een goede toevoeging, maar de taferelen van van vrijdag werden de FIA klaarblijkelijk te gortig.

Bekijk de video van Viaplay:

