Gasly denkt niet aan terugkeer bij Red Bull: ‘Wil hier geen energie in steken’

Pierre Gasly denkt voorlopig nog niet aan een terugkeer bij Red Bull, ondanks zijn goede prestaties dit seizoen waarin hij soms zelfs Alexander Albon heeft verslagen. De Fransman wil zich vooral focussen op zijn prestaties bij Alpha Tauri.

Gasly moest vorig jaar na een half seizoen al zijn Red Bull afstaan aan Albon vanwege teleurstellende resultaten. Gasly rijdt sindsdien weer voor het zusterteam van Red Bull, inmiddels Alpha Tauri genaamd. “Eerlijk gezegd heb ik er niet over nagedacht”, zegt Gasly. “Ik wil hier geen energie in steken. AlphaTauri is mijn enige focus op dit moment.”

In de Britse Grand Prix wist Gasly Albon voor te blijven en ook in de tweede race leek de Fransman sneller, al was zijn resultaat minder met de elfde plaats. Toch wil de Fransman Albon niet als doelwit zien. “Ik focus me op mezelf en haal er het meeste uit voor Alpha Tauri. Het gaat goed nu en we zijn sneller geweest dan Alex maar dat is niet belangrijk en niet mijn doel. Alex is snel, in het verleden ook geweest en ik weet niet hoe het nu zit met hem. Maar daar weet ik te weinig van. Marko is blij met de prestaties, hij brengt zijn meeste tijd door bij Red Bull dus ik zie hem niet heel veel”, aldus Gasly.

In Barcelona hoopt Gasly voort te kunnen borduren op de goede resultaten van de afgelopen races. “We gaan kijken hoe groot de stap is die we gezet hebben sinds de wintertest. Ik voel me goed in de auto. Ik hoop dat we hetzelfde kunnen laten zien als we de laatste races hebben laten zien”, concludeert hij.