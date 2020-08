Horner: ‘Of we Mercedes kunnen bijhalen, hangt af van hoe lang het seizoen wordt’

Het is haast traditie in de Formule 1: de inhaalslag die Red Bull elk jaar weer lijkt af te leveren, om het Mercedes in de slotfase van het seizoen nog flink moeilijk te maken. Of dat dit jaar weer gaat lukken? Dat hangt volgens teambaas Christian Horner af van hoe lang het seizoen wordt.

Mercedes’ voorsprong was begin dit seizoen immers imposant te noemen, en hoewel Red Bull natuurlijk afgelopen weekend op Silverstone won met Max Verstappen, is het moeilijk om Mercedes niet nog altijd als favoriet te zien.

Verstappen én Horner zelf plaatsen na de zege bovendien zelf nog wel wat kanttekeningen bij Verstappens en Red Bulls titelkansen. Horner erkende in gesprek met onder meer FORMULE 1 bovendien dat het team zelf ook ‘moet uitvogelen’ waarom het zo goed ging op Silverstone.

In interview met Auto, Motor und Sport wordt Horner nu ook gevraagd of er weer zo’n typische Red Bull-inhaalslag aankomt. Zijn antwoord? “Dat hangt er vanaf hoe lang het seizoen wordt”, doelt hij op de onduidelijkheid rondom de kalender vanwege de coronacrisis.

“Zoals het er nu uitziet, rijden we echter door tot en met december. Dat geeft ons dan wel de tijd zoveel mogelijk performance te vinden”, stelt Horner. Toch geeft ook hij aan Mercedes toch nog altijd als ‘duidelijke favoriet’ te zien.

Dat Red Bull weer een inhaalrace wacht, roept ook de vraag op of de technische afdeling niet eens een frisse impuls nodig heeft? “We hebben een erg sterk technisch team. Dus nee, we hoeven de bezem er niet door te halen. Stabiliteit is zeer belangrijk”, zegt Horner. “Al versterken we ons team wel elk jaar.”