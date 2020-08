Parabolica, aflevering 6: ‘Pirelli moet banden kiezen voor het circuit, niet voor een team’

Een week na het jubileumweekend op Silverstone staat race nummer 6 van 2020 alweer op de planning. Het F1-circus strijkt dit weekend neer in Barcelona. In aflevering 6 van Parabolica bespreken we onder meer de rol van het Pirelli-rubber in de komende GP, legt Ho-Pin Tung uit waarop je moet letten op het Circuit de Barcelona-Catalunya en toont huisfotograaf Peter van Egmond een foto uit ‘dat’ weekend in Barcelona in 2016. Welkom bij aflevering zes van Parabolica!

