Voor de zomerstop maakt de Formule 1 nog een stop in Hongarije. Slaan Red Bull en Max Verstappen terug of bouwen Mercedes en Lewis Hamilton verder op de overwinning in Silverstone? In deze tiende aflevering van Parabolica blikken Sjaak Willems en André Venema vooruit op de laatste Grand Prix voor de zomerbreak.

Lees ook: Verstappen sluit zich af van mediastorm na crash Silverstone: ‘Geen interesse in’