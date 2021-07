Verwacht geen oorlogstaal of verbale steekjes onder water van Max Verstappen dit weekend in Boedapest. De Nederlander heeft de mediastorm na zijn zware crash op Silverstone vakkundig ontlopen en is maar met één ding bezig: “Zo snel mogelijk zijn en proberen te winnen op zondag.”

Na zijn angstaanjagende crash in Engeland na de touché met Lewis Hamilton heeft de hele wereld wel iets te zeggen gehad over agressiviteit, de rivaliteit, racelijnen, gps-data en noem maar op. En het incident krijgt nog een staartje in Hongarije nu Red Bull nieuw ‘bewijsmateriaal’ denkt te hebben waarmee Hamiltons straf mogelijk nog herzien zou kunnen worden. Dit staat voor donderdagmiddag in de planning.

Het gaat allemaal langs Max Verstappen heen. Althans, zo lijkt. Sinds zijn thuiskomst in Monaco op de dinsdag na de crash is het stil gebleven rond de Nederlander. Afgelopen weekend dook hij op tijdens de virtuele 24 uur van Spa, de endurancerace was zelfs een soort test voor de Grand Prix van Hongarije komend weekend. “Ik ben echt blij om weer de baan op te gaan in Hongarije, vooral na het resultaat van de laatste race. Ik ben hier en daar nog wat bont en blauw natuurlijk maar dat is normaal na zo’n grote impact, ik ben aan het trainen en ik voel me goed.”

“Ik heb een 24-uurs race gedaan en dat was een goede oefening om te zien hoe mijn lichaam zou reageren op langere tijd in dezelfde zitpositie achter de schermen. Ik voel me prima en dat stemt positief met het oog op komend weekend. Ik ben er klaar voor!”, stelt Verstappen in zijn vooruitblik. Aan meedoen in de mediastorm heeft hij in ieder geval geen behoefte.

“Ik heb er niet zoveel over te zeggen om eerlijk te zijn. Ik heb daar geen interesse in verder, ik weet wat er gebeurd is in Silverstone. Ik zat in de auto, ik heb wel zo mijn gedachten over de manier waarop mijn race beëindigd werd. Maar nu wil ik er zeker van zijn dat we weer zo sterk mogelijk zijn op de baan en onze voorsprong in het kampioenschap kunnen behouden. Het team gaat over het formele gedeelte en alles wat daarbij komt kijken na de crash maar mijn taak is niet anders dan anders. Zo goed mogelijk prestereen en proberen te winnen op zondag.