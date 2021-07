De FIA zal het incident tusen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Silverstone opnieuw bekijken. Dat heeft de internationale autosportfederatie bekend gemaakt nadat Red Bull een officieel verzoek indiende om de straf die Hamilton kreeg voor zijn contact met Max Verstappen, te herzien. Het team heeft daarvoor een ‘belangrijk en relevant nieuw element’ gevonden dat de beslissing van de stewards kan veranderen.

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar nu pas is het officieel. Red Bull heeft een officieel verzoek ingediend bij de FIA om het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de openingsronde van de Britse GP opnieuw te bekijken en de straf die Hamilton kreeg, mogelijk te herzien. De FIA heeft die aanvraag goedgekeurd.

Dat Red Bull in beroep gaat, betekent dat het team nieuw bewijs heeft dat aantoont dat Hamilton de bocht nooit zou hebben gehaald, in elk geval niet zonder wijd te gaan of contact te maken met Verstappen. Er kan immers geen beroep worden aangetekend als een tijdstraf is uitgedeeld, tenzij er nieuw bewijs is.

Enkele dagen geleden hintte Red Bull-teambaas Christian Horner al op een herziening. “Het is geen geheim dat wij nog altijd vinden dat Hamilton er te makkelijk mee weg is gekomen”, schreef Horner toen in een column. “Gezien de omvang van het ongeluk en de lichte straf (10 seconden tijdstraf), kijken wij nog altijd naar alle data en hebben we het recht (tot 14 dagen na de race, red.) om een herziening aan te vragen. Daarom nemen we al het materiaal nog eens door en overwegen we onze opties.”

Het beroep zal donderdag, tijdens de persdag in Hongarije, om 16 uur behandeld worden. Daarbij kunnen afgevaardigden van beide teams hun verhaal doen en zal het bijkomende bewijsmateriaal van Red Bull worden beoordeeld.

