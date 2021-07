Sky Sports-commentator Martin Brundle claimt dat Red Bull data heeft waaruit blijkt dat Lewis Hamilton de bocht nooit had gehaald toen hij zijn aanvaring in Copse had met Max Verstappen. Het team van Verstappen kan dit mogelijk gebruiken om protest aan te tekenen tegen de in haar ogen te milde tijdstraf van tien tellen van Hamilton.

Dat schrijft Brundle in zijn column op Sky Sports’ website. “Er is mij verteld dat Red Bull data heeft dat Lewis significant sneller Copse in dook dan wanneer dan ook. Hij zou de bocht daarom nooit gehaald hebben, in elk geval niet zonder wijd te gaan en onvermijdelijk tot botsing te komen met Max.”

“Deze data zal vermoedelijk publiek gemaakt worden en als Red Bull meent zo nieuw bewijs te hebben, zou het goed kunnen dat ze in beroep gaan bij de FIA”, vervolgt Brundle. De term ‘nieuw bewijs’ is hierbij essentieel: in principe kan er immers geen beroep worden aangetekend als een tijdstraf is uitgedeeld, tenzij er inderdaad nieuw bewijs is.

Dinsdag bracht het Oostenrijkse Kronen Zeitung, op basis van uitspraken van Red Bull-topman Helmut Marko, ook naar buiten dat het team een advocaat in de arm heeft genomen om vervolgstappen te evalueren. FORMULE 1 Magazine heeft dit nagevraagd bij Red Bull Racing, maar het team kon hier nog geen reactie op geven.

