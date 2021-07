Koen Vergeer, Eelco den Boer, verslaggever Daan de Geus vanuit Engeland en Sjaak Willems praten na over een bewogen weekend in Silverstone. Over De Touché en de crash van Max Verstappen als gevolg, de dynamiek tussen de fans van Verstappen en Hamilton, het nieuwe format en Koen leest een ode aan de lauwerkrans voor.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.