De stewards hadden ofwel niet, ofwel strenger moeten ingrijpen na het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen tijdens de Britse GP. Dat zegt Bernie Ecclestone. Als de stewards vonden dat het geen race-incident was, verdiende Hamilton volgens Ecclestone een zwaardere tijdstraf. “Lewis zat er niet voor op het moment dat ze botsten. Dit was niet de juiste straf.”

In de eerste ronde van de Britse GP komen Lewis Hamilton en Max Verstappen na een verhit gevecht om de leiding in aanraking met elkaar. Hamilton probeert binnendoor te gaan in Copse, maar raakt daarbij de achterkant van de Red Bull die vervolgens met enorme snelheid van de baan vliegt. Hamilton krijgt uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden voor het contact met de Nederlander.

Bernie Ecclestone zou het begrepen hebben als de touché werd afgehandeld als een racing incident, maar voor de beslissing die stewards uiteindelijk namen, heeft de 90-jarige Brit minder begrip. “In het verleden zouden we hebben gezegd dat het erbij hoorde, dat dit een race-incident was. Het was duidelijk dat iedereen zijn best deed om het kampioenschap te winnen. Als de stewards echter wilde ingrijpen, dan had Lewis meer moeten krijgen dan een straf van tien seconden. Dat had dertig seconden moeten zijn”, vertelt Ecclestone in gesprek met The Daily Mail.

Volgens de voormalig F1-baas was Hamilton namelijk duidelijk in fout, en een tijdstraf van tien seconden volstaat niet, zo oordeelt Ecclestone. “Lewis zat er niet voor op het moment dat ze botsten. Het was niet zijn bocht. Hij lag bijna een halve autolengte achter. Dat is waarom hij Max aan de achterkant raakte en niet aan de voorkant. Tien seconden was niet terecht. De straf paste niet bij de misdaad”, zo stelt Ecclestone. “Als je dan toch een straf moet geven, wat je soms niet eens hoeft te doen, dan was dit niet de juiste straf. Het was niet genoeg”, aldus Mister E.

