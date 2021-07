Natuurlijk kijkt oud-coureur Sergej Sirotkin in zijn maandagcolumn terug op Het Incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton maar ook het format komt ter sprake. ‘Ik heb gemengde gevoelens over de sprintrace maar de kwalificatie zonder lange voorbereidingstijd was mooi.’

Het was wat betreft het duel Max vs. Lewis een boeiend weekend. Eerst het gevecht in de kwalificatie op vrijdag, toen op zaterdag de sprintrace en uiteindelijk de korte maar hevige battle op zondag. Het zat ontzettend dichtbij elkaar, het was mooi om te zien dat Mercedes goed bij kon blijven maar helaas duurde het door de crash niet zo lang. Mijn eerste indruk was dat Verstappen de deur sloot, daarna vond ik dat hij juist genoeg ruimte liet en Hamilton naar hem toegleed door onderstuur.

Lees ook: Top & Flop GP Groot-Brittannië: Drama-weekend voor Red Bull, Leclerc toont progressie Ferrari

Een incident als deze is ook een sequentie van dingen. Het is nooit zo zwart-wit, links of rechts. Alles wat voorafgaand aan zo’n situatie gebeurt, neem je mee. Max stuurde scherp in terwijl Lewis daar reed die leek te schrikken. Dat dacht ik te zien aan de stuurbewegingen en te horen aan de input van het gaspedaal, alsof hij zich terug wilde trekken. Afremmen én insturen is extra moeilijk bij deze snelheden, moeilijk maar niet onmogelijk. Maar daardoor ging hij mogelijk net iets teveel rechdoor en raakte hij Max. Ja, Max liet hem genoeg ruimte maar veroorzaakte misschien een reactie door het scherpe insturen. Ik hoop dat Verstappen weer fit zal zijn voor de volgende race.

BSR Agency

Ik moet Hamilton wel complimenten maken voor zijn mentale weerbaarheid. Hij leek aanvankelijk niet zo heel snel en Leclerc wist na de hervatting ook een gaatje te trekken. Na de stop zag je misschien wel het verschil tussen een hele goede coureur en een exceptionele coureur. Hamilton slaagde erin een tempo op te pakken dat Bottas ook niet kon benaderen. Als je in zo’n situatie zit na die crash met Verstappen, na de herstart het zo kan oppakken waar een ander misschien sneller steken zou laten vallen. Dat is wel waarom hij een zevenvoudig kampioen is. Ik vond het erg sneu voor Red Bull en Max dat hun weekend op zo’n manier wreed is geëindigd maar heb ook bewondering voor Lewis die zijn thuisrace alsnog naar zijn hand weet te zetten.

Lees ook: Rondje buitenlandse media: ‘Kranten meer gefocust op start van de race dan einde ervan’

Nog even over het format, je zou het bijna vergeten. Ik heb er gemengde gevoelens bij. Het leukste vond ik dat de kwalificatie werd afgewerkt met slechts één uur voorbereidingstijd. Dan komen de goede teams echt bovendrijven, wie weet er sneller te reageren en de auto beter af stellen. Ik ben er wel voor om de aanlooptijd naar de kwalificatie te verkorten. Zo wordt de rol van coureurs ook nog eens groter, hetzelfde geldt voor de engineers. Ik denk niet dat George Russell in een normaal weekend Q3 had gehaald bijvoorbeeld.

De sprintrace vond ik niet zo heel bijzonder. Ik denk dat ze hadden gehoopt op een energie en enthousiasme zoals bij een kwalificatie maar die was niet merkbaar. In karting heb je ook altijd een pre-finale en een finale, dit was de pre-finale maar dan zonder echte beloning in de zin van punten. Ik vind het goed dat het geprobeerd wordt, beter iets dan niets. Misschien is een halve race een optie, of drie-kwart en dan evenredig qua punten? Dan krijg je de vraag wel of geen pitstop? Dan wordt het wellicht onvoorspelbaarder en gaan mensen echt knokken voor de punten. Zolang de race op zondag maar blijft, vind ik het goed.

Lees ook: Lewis Hamilton: ‘Zal Max zeker bellen maar excuses vind ik niet nodig’

BSR Agency