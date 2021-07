Hij matigde zijn toon gaandeweg de middag maar schuld bekennen zal Lewis Hamilton niet doen na de controversiële touché met Max Verstappen in de openingsfase van de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Ik vind niet dat ik mijn excuses hoef aan te bieden, we zijn aan het racen.”

“Ik zat er volledig naast, hij stuurde gewoon naar mij toe. Het was mijn lijn, mijn bocht!” In de momenten na de crash, in the heat of the moment en vol adrenaline was Hamilton ervan overtuigd geen schuld te hebben. Verstappen en Hamilton hadden zojuist in acht bochten een prachtig gevecht geleverd waarbij alle middelen werden aangegrepen. De botsing in Copse betekende het einde van de strijd met Verstappen die een impact van 51G voor de kiezen kreeg, Hamilton kreeg een tijdstraf van 10 seconden maar won alsnog de race.

In het eerste interview door Jenson Button vlak voor de podiumceremonie was de teneur niet veel anders. “Max is erg agressief… Ik zat volledig naast hem en hij gaf geen ruimte.” In gesprek met Sky Sports haalt hij nog aan dat de twee aan het wheelbangen waren in de momenten voorafgaand aan de crash. “Ik vind gewoon dat hij niet zo agressief hoeft te zijn. Iedereen vind dat wheelbangen geweldig want dat zie je ook altijd in die oude F1-beelden, iedereen vindt dat cool. Maar ik probeer wel marge te pakken.”

Later in datzelfde gesprek met Sky Sports lijkt de wereldkampioen gek genoeg voor het eerst te horen dat Verstappen voor controle naar het ziekenhuis is overgebracht. De toon wordt ernstiger. Tijdens de persmomenten die volgden veranderde het langzaam in ‘gedeeltelijk naast’ en ‘helaas kwamen we in botsing’. Tijdens de internationale persconferentie, op zondag altijd de laatste in het rijtje persmomenten en als de gemoederen ietwat bedaard zijn, klinken er meer zalvende woorden. Zonder excuses, dat wel.

“Toen ik net zo oud was als Max, was ik ook agressief. Niet zo agressief als hij misschien maar echt wel met pit. Ik ben nu ouder, zoals ik altijd zeg: ‘Het is een marathon, geen sprint’. We hebben al flinke gevechten gevoerd dit jaar waarbij hij agressief is geweest and ik heb hier en daar wel ingehouden om een botsing te voorkomen. Maar ik moet mijn kansen pakken. Zoals je gisteren kon zien, als hij eenmaal ruimte heeft is hij veel te snel.”

Op dat moment heeft Hamilton het incident slechts een paar keer teruggezien, bij terugkomst in de garage tijdens de rode vlag-situatie. “Ik ga het natuurlijk nog eens goed bekijken. Maar ik denk niet dat ik mijn excuses moet aanbieden. Ik weet nu dat Max in het ziekenhuis is, daar maak ik me oprecht zorgen over. Niemand wil blessures en ik hoop dat hij ok is. Ik zal hem zeker bellen om te checken of alles in orde is.”

Of hiermee de toon is gezet voor de resterende races, is afwachten. Gezien de pittige boodschap van Verstappen op zijn sociale kanalen moet er behoorlijk wat kou uit de lucht worden gehaald voordat de twee weer zo respectvol en vredig met elkaar omgaan zoals dit seizoen tot nu het geval is geweest.

Hamilton: “Hij is het meest agressief van de coureurs, hij is supersnel en doet het heel goed, laat ik dat vooropstellen. We moeten hiervan leren en beter worden, het is nooit 100 procent iemands schuld. Er zijn altijd twee partijen bij een crash betrokken. Ik vind dat er een balans moet zijn om respectvol met elkaar te racen, elkaar de ruimte geven en zo kunnen we nog meer mooie gevechten leveren zonder ongelukken.”

“Deze zege voelt niet leeg”, zei Hamilton nog in antwoord op de kritiek van Red Bull-baas Christian Horner. “Er werken 2000 mensen keihard in dit team, het draait niet alleen om mij. Ik denk dat we met zijn alleen even een stapje terug moeten doen. De emoties lopen hoog op, ik weet hoe het is om punten te verliezen en om in zijn positie te zitten.”