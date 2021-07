FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. De achtste overwinning van Lewis Hamilton in zijn thuisrace op Silverstone wordt grotendeels overschaduwd door het ongeluk met Max Verstappen. In Engeland viert men de overwinning meer ingetogen dan gebruikelijk en zelfs het succes van Ferrari is in Italië secundair.

“De krantenkoppen over de GP van Groot-Brittannië afgelopen zondag waren meer gefocust op de start van de race, dan het einde ervan”, schrijft Marca maandagochtend. De Spaanse sportkrant liegt er niet om. In alle kranten in het buitenland ligt de focus niet op de achtste overwinning van Hamilton op Silverstone, maar de megaklapper die Verstappen maakte na in aanraking te zijn gekomen met de Brit. Zelfs in Italië wordt de tweede plek van Charles Leclerc in de Ferrari overstemd door het ongeval.

In Engeland proeft de overwinning van Hamilton toch minder zoet. “Hamilton wint Britse GP op controversiële manier”, schrijft The Daily Mail. Ook The Sun viert de overwinning van de Brit niet te uitbundig. “Lewis wint de GP van Groot-Brittannië, maar Red Bull zegt dat hij Verstappen had kunnen vermoorden in klapper van meer dan 250 km/h”, schrijft de krant.

Desalniettemin zijn de Engelsen wel blij met de zege. “Het is misschien een week te laat, maar de Engelsen hebben Italië weten te verslaan” doelt The Sun op de late inhaalactie van Hamilton op de Ferrari van Leclerc. “Zelfs met penalty’s”, schrijft de krant als knipoog naar de tijdstraf die de wereldkampioen kreeg voor het veroorzaken van het ongeluk van Verstappen. “Voor de goede orde: Hamilton won hier voor de achtste keer met een briljante comeback”, probeert ook The Daily Mail de pret niet te drukken.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Volgens The Daily Mail speelde de kritiek die Bernie Ecclestone afgelopen week op Hamilton uitte ook een rol in de dramatiek. “Ben je nog steeds een vechter? Dat is de twijfel die Bernie Ecclestone in Lewis Hamilton’s gedachten plaatste voor de Britse Grand Prix”, aldus de krant. “Het is moeilijk voor te stellen dat het commentaar geen rol speelde in de dramatische scènes die zich afspeelden op een stampvol en patriottisch Silverstone.”

De media zijn het erover eens dat het ongeluk tussen de twee concurrenten al een tijdje in de lucht hing. “We wisten allemaal dat het slechts een kwestie van tijd was voordat ze zouden botsen”, zegt The Sun. “Het ongeluk heeft een rivaliteit ontstoken, die al enige tijd aan het opbouwen was”, schrijft Marca. In Spanje gelooft men dat het ongeluk olie zal gooien op de rivaliteit tussen beide heren. In Engeland vindt men het vooral bijzonder dat het niet eerder fout is gegaan. “Er ontstond zelfs een vreemde band; allemaal nogal ongebruikelijk voor F1-coureurs en hun ego’s.”

Zelfs in het Ferrari-gerichte Italië werd het succes van de resnstal uit Maranello overstemd door het incident tussen Hamilton en Verstappen. De Italiaanse liefhebbers van Gazzetta dello Sport vergelijken de rivaliteit en het ongeluk met dat van Ayrton Senna en Alain Prost op Suzuka in 1990. Nu al een historisch gevecht dus. Maar de krant ziet meer schuilgaan achter het ongeval. “Het risico dat de Engelsman nam zou een teken van zwakte kunnen verbergen”, denkt men. En nog een veel belangrijkere opvatting: “De boodschap die gisteren uit Silverstone kwam is duidelijk: om dit wereldkampioenschap te winnen zal men bloedvergieten, misschien niet eens alleen metaforisch.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Natuurlijk zijn de Italiaans media ook trots op de tweede plek van Leclerc. ““Een super Charles Leclerc, die pas in het slot van de wedstrijd de overwinning moet opgeven met zijn Ferrari”, schrijft Tuttosport. Gazzetta geeft de Monegask een 10 voor zijn optreden in Engeland: “Leclerc is een leeuw op de baan en bezorgt de Britten bijna een nieuwe teleurstelling na Wembley.”

In Frankrijk leeft men vooral mee met Verstappen. “Versuft stapte hij uit zijn auto en werd hij naar het ziekenhuis gebracht”, schrijft l’Équipe. “Daar keek hij hulpeloos toe hoe zijn rivaal erin slaagde de race te winnen.” De Franse sportkrant is echter ook onder de indruk van Leclerc. “Het duurde veel langer om vorm te krijgen dan verwacht, omdat er een verrassende gast bijna het feestje van het lokale idool verstoorde.”

Het Duitse Bild is de vreemde eend in de bijt. In plaats van de rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen richt de krant zich op die tussen Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Duitser moest op Silverstone zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot, maar het Duitse tabloid wil er niets van weten. Mazepin noemde zijn inhaalmanoeuvre op Schumacher ‘zijn mooiste in drie jaar’. “Een uithaal naar zijn teamgenoot”, zegt Bild. Onze oosterburen zijn niet van plan dat zomaar over hun golden boy Schumacher te laten zeggen en slaan terug: “Feit is: Mick is de sterkere coureur. In acht van de tien races tot nu toe dit seizoen Versloeg hij de Rus gemakkelijk. Mazepin vestigt vooral aandacht door gevaarlijk te rijden en te spinnen zonder inmenging van buitenaf.”