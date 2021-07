In navolging van de FIA, Formule 1 en Mercedes hebben ook Red Bull en Honda gereageerd op de racistische uitlatingen aan het adres van Lewis Hamilton na het incident met Max Verstappen tijdens de Britse GP. Red Bull en Honda veroordelen de reacties op sociale media. “Zo’n dingen vallen nooit goed te praten, het hoort absoluut niet thuis in onze sport.”

Het incident tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen aan het begin van de Britse Grand Prix zorgde voor een heel wat online reacties. Een deel daarvan was ook racistisch. Vooral de sociale kanalen van Hamilton werden overspoeld met racistische opmerkingen. De FIA, Formule 1 en Mercedes veroordeelden dat racisme op maandagochtend via een gezamenlijk statement.

Lees ook: FIA, F1 en Mercedes veroordelen racistische reacties op sociale kanalen van Hamilton na crash met Verstappen

Ook Red Bull en Honda hebben zich ondertussen uitgespraken over die racistische uitlatingen op sociale media. “We mogen op de baan dan wel elkaars rivalen zijn, maar we zijn wel verenigd tegen racisme. We veroordelen racistische uitlatingen gericht aan ons team, onze concurrenten en onze fans”, schrijft Red Bull in een verklaring.

“Als team zijn we verafschuwd en bedroefd door de racistische reacties die Lewis gisteren te verduren heeft gekregen op social media na zijn aanvaring met Max.” Dergelijke reacties hebben geen plaats in de Formule 1, zo schrijft Red Bull. “Zo’n dingen vallen nooit goed te praten, het hoort absoluut niet thuis in onze sport. Zij die verantwoordelijk zijn moeten hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.”

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Ook Honda, motorleverancier van Red Bull, komt met een verklaring naar buiten gekomen. “Hoewel we enorm teleurgesteld zijn in de uitkomst van de Britse Grand Prix gisteren, is het schokkend en walgelijk om op social media al die racistische uitlatingen aan het adres van Lewis te zien. Als individu en als bedrijf, veroordeelt Honda elke vorm van racisme in onze sport en in de maatschappij in het geheel. Dit valt in geen enkel geval goed te praten”, aldus Honda in een statement.

Lees ook: Horner stoort zich aan gedrag Hamilton: ‘Hopelijk is hij blij met zichzelf’