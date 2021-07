De FIA, Formule 1 en het team van Mercedes hebben in een gezamenlijk statement de racistische reacties die Lewis Hamilton sinds de crash met Max Verstappen op Silverstone krijgt, veroordeeld. “We dringen erop aan dat de degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn ter verantwoording worden geroepen.”

In de eerste ronde van de Britse GP komen Lewis Hamilton en Max Verstappen na een verhit gevecht om de leiding in aanraking met elkaar. Hamilton probeert binnendoor te gaan in Copse, maar raakt daarbij de achterkant van de Red Bull die vervolgens met enorme snelheid van de baan vliegt. De Nederlander wordt met de ambulance afgevoerd en moet naar het ziekenhuis voor controle.

Meteen na het incident geven fans op sociale media hun oordeel over het incident, al gebeurt dat niet altijd op een even nette manier. Vooral op de sociale kanalen van Hamilton zelf stromen de racistische opmerkingen binnen. Fans die op zo’n manier reageren, ‘horen niet thuis in onze sport’, schrijven de FIA, Formule 1 en het team van Mercedes in een gezamenlijk statement.

“Tijdens en na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd Lewis Hamilton op sociale media meerdere malen racistisch beledigd na een botsing tijdens de race. De Formule 1, de FIA en het Mercedes-team veroordelen dit gedrag op de strengst mogelijke manier. Deze mensen horen niet thuis in onze sport. We dringen erop aan dat de verantwoordelijken aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. De Formule 1, de FIA, de coureurs en de teams werken aan een meer diverse en inclusieve sport, en dergelijke onaanvaardbare gevallen van online misbruik moeten onder de aandacht worden gebracht en worden uitgebannen.”

