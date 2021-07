Ross Brawn hoopt dat incidenten tussen de twee titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton in de toekomst vermeden zullen worden. Volgens de Britse Formule 1-directeur wil namelijk niemand dat het kampioenschap beslist zou worden ‘door crashes en straffen’. “Dat is iets waar beide coureurs over na zullen denken.”

Dat de meningen over het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zowel in de paddock als bij de fans sterk verschillen, werd al snel duidelijk. Zonder een schuldige aan te wijzen staat Ross Brawn in zijn column voor F1.com stil bij het gevecht dat de fans in Silverstone ‘werd ontzegd’.

“Zoals altijd bij dit soort zaken zullen de meningen over wat wel en wat niet juist is, sterk uiteenlopen. Wat duidelijk is, is dat we beroofd zijn van een spannende strijd”, schrijft de voormalig teambaas van onder meer Ferrari. Brawn hoopt vooral dat het wereldkampioenschap beslist wordt op de baan. “Niemand wil dat het kampioenschap beslist wordt door crashes en straffen. Bovendien was er in dit geval een ernstig risico voor beide coureurs”, zo voegt de F1-topman eraan toe.

De mogelijke gevolgen van een crash of straf zal volgens Brawn ook door de hoofden van Verstappen en Hamilton spoken. “Het is iets waar beide coureurs over na zullen denken. Ik hoop dat we dit soort incidenten in de toekomst kunnen vermijden, want ik denk dat ons een fantastische strijd werd ontzegd. Ze hebben een halve ronde hard tegen elkaar geracet, en dat was spannend. Stel je voor hoe dramatisch de Grand Prix zou zijn geweest als dat de hele race was geweest”, aldus de Brit.

