Wie in 2022 de Grote Prijs van Oostenrijk van dichtbij wil meemaken, kan zich nu al verzekeren van een ticket. De voorverkoop voor het Formule 1-weekend op Red Bull Ring volgend jaar is namelijk begonnen. Kaartjes voor de Grote Prijs van Oostenrijk kan je via formule1.nl kopen!

De Grote Prijs van Oostenrijk twee weken geleden betekende na anderhalf jaar de terugkeer van gevulde tribunes in de Formule 1. In Spielberg zagen tienduizenden Nederlanders Max Verstappen zijn vijfde overwinning van het seizoen veroveren. Wie in 2022 de Grote Prijs van Oostenrijk van dichtbij wil meemaken, kan sinds afgelopen weekend een kaartje kopen. Formule 1-tickets boek je veilig en vertrouwd bij Formule1.nl via www.formule1.nl/tickets.

De GP van Oostenrijk leek de afgelopen jaren, bij gebrek aan Grand Prix in Nederland, op de Grote Prijs van Nederland op verplaatsing. Elk jaar zakken tienduizenden Nederlanders af naar Spielberg om Max Verstappen en de negentien andere coureurs aan het werk te zien.

Die Nederlandse fans maken indruk op de coureurs. Zo dacht Sebastian Vettel enkele weken geleden dat er zoveel Nederlanders op de tribunes in Oostenrijk zaten, dat Nederland ‘wel leeg’ moest zijn. “Dit is geweldig, he?”, vertelde de Duitser toen voor de camera van Ziggo Sport.

