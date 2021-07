In Oostenrijk vindt dit weekend voor het eerst sinds Abu Dhabi 2019 weer een Grote Prijs plaats met volle tribunes. De GP van Oostenrijk is een populaire Grand Prix voor Nederlandse fans en dus kleuren de tribunes en campings in Spielberg de komende dagen weer erg oranje. Onze man in Oostenrijk ging een kijkje nemen op een camping vlakbij het circuit.

