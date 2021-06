Voor het eerst sinds 2013 heeft Red Bull weer vier races achter elkaar gewonnen. Het team verkeert in bloedvorm en lijkt voor het eerst in het turbo-hybride tijdperk van de Formule 1 kans te maken op de titel. Christian Horner schoof aan bij een aflevering van Beyond the Grid om uit te leggen hoe het succes tot stand kwam.

Horner geniet van het feit dat Red Bull voor het eerst in acht jaar weer kan vechten voor de titel. “Hier hebben we voor gewerkt”, zegt hij in de podcast. “Om naar races te gaan en te weten dat je kunt vechten voor de overwinning geeft zoveel energie.” De teambaas heeft lang toe moeten kijken hoe Mercedes de ene Grand Prix na de andere won. “Mercedes heeft alles gewonnen de afgelopen zeven jaar. Het waren zeven lange jaren. Wat nu gebeurt is goed voor ons en goed voor de sport.”

Men zou kunnen zeggen dat de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet, omdat Red Bull tussen 2010 en 2013 het dominante team was in de Formule 1. Daar is Horner zelf het echter niet mee eens. “We zijn vier jaar lang erg succesvol geweest”, zegt hij. “Iedereen zei toen dat we aan het domineren waren en dat het saai was, maar twee van de wereldkampioenschappen werden beslist in de laatste race.” Horner vindt dat niet vergelijkbaar met de hegemonie van Mercedes. “Wat we sinds dien hebben gezien is geen dominantie, maar complete vernietiging van de concurrentie.”

De belangrijkste coureurs

Gevraagd naar de belangrijkste coureur in het succesverhaal van Red Bull, kan Horner er niet één kiezen. “Er zijn er drie geweest”, vertelt hij. “Allereerst David Coulthard. Hij was een geweldige coureur.” Coulthard maakte in 2005 de overstap van McLaren naar Red Bull. “Hij had al voor grote teams als Williams en McLaren gereden. Toen hij naar ons kwam leverde hij ook geweldige prestaties, maar hij was ook een goed klankbord voor mij om ideeën mee uit te wisselen. Hij speelde echt een sleutelrol in het begin en hij is nog steeds een ambassadeur voor Red Bull”

De tweede coureurs die Horner noemt is Sebastian Vettel, die in de dominante jaren van Red Bull vier wereldkampioenschappen won. “Het niveau dat hij haalde was echt fenomenaal”, zegt Horner. De Brit is vooral onder de indruk van de intelligente rijstijl van Vettel. “Hij begreep alles gewoon. De auto, de banden, etc.”, zegt hij. “Mark [Webber] was dapperder in de snelle bochten, maar Vettel was slimmer in de langzame.” Vettel is sinds 2015 weg bij Red Bull, maar gaf onlangs nog te kennen een warme band te voelen met zijn oude team.

“Nummer drie moet Max Verstappen zijn”, gaat Horner verder. “Hij is pas 23 en presteert op een fenomenaal niveau. Dat doet hij eigenlijk al twee of drie seizoenen. Volgens Horner geven Red Bull en Verstappen vooral elkaar een hoop plezier. “We hebben hem eindelijk een auto gegeven waar hij de Mercedessen mee aankan en daar geniet hij ten volle van.”

Verstappen maakte zijn debuut in de Formule 1 toen hij pas 17 jaar oud was. Hij begon bij het dochterteam van Red Bull, Toro Rosso, maar tijdens het seizoen van 2016 ruilde hij met Daniil Kvyat bij Red Bull en won direct zijn eerste race in Barcelona. Met zijn 18 jaar en 134 dagen is hij daarmee de jongste racewinnaar in de geschiedenis van de Formule 1. Volgens Horner is Verstappen daarna alleen maar beter geworden. “Hij is zo erg gegroeid”, zegt hij. “Hij was pas 17 toen hij bij ons kwam. Het verschil tussen 17 en 23 is een behoorlijk groot percentage van zo een jong leven.”

Horner is vooral onder de indruk van de volwassenheid van Verstappen. “Hij heeft nu veel meer ervaring”, zegt hij. “Hij is gewoon een ‘no bullshit-racer‘, dat is alles wat hij wil doen. Als je hem in een auto zet, geeft hij je altijd 110%.” Horner geniet daarom iedere race opnieuw van de Nederlander. “Dat maakt hem zo enerverend. Neem Imola dit jaar. Hij start als derde, maar je weet zeker dat hij daar niet ligt bij het ingaan van de eerste bocht.”