Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft niet dat Mercedes dit jaar echt niet meer met upgrades komt: “We weten allemaal dat Toto Wolff de spotlight graag op iemand anders richt.”

Zo wordt Horner door Pitpass geciteerd in reactie op de uitspraken van zijn Mercedes-tegenhanger Wolff. Die verklaarde na de race in Oostenrijk namelijk dat Mercedes geen updates meer brengt voor haar W12-bolide. “We weten allemaal dat Toto de spotlight graag op iemand anders richt. Ik kan dus niet geloven dat Mercedes de rest van dit jaar afmaakt zonder ook maar één nieuw onderdeel te introduceren op haar auto.”

Horner wil zich verder niet te veel met Mercedes bezighouden, zegt hij. “Wat zij doen, is hun zaak. Wij concentreren ons liever op onszelf.” De reden achter Mercedes’ strategie, volgens Wolff, is dat het zich vol op de regelrevolutie van 2021 wil richten. Red Bull is de komst van de nieuwe auto’s echter ook niet vergeten, vertelt Horner. “Het is wel een kwestie van balanceren tussen dit en volgend jaar”, erkent hij.

Marginal gains

Als het doorontwikkelen van de 2021-auto én werken aan de 2022-bolide betekent dat er ‘wat harder gewerkt moet worden dan bij andere teams’, doet iedereen bij Red Bull dat volgens Horner echter graag. “We zijn dit jaar immers voor het eerst in vrij lange tijd met een competitieve auto uit de startblokken gekomen. En die hebben we al verder weten te optimaliseren.”

Volgens Horner gaat het bij Red Bull de rest van het jaar vooral om het vinden van ‘marginal gains’. Kleine details verbeteren en telkens een beetje vinden, wat bij elkaar opgeteld het verschil moet maken. “Dat is gewoon het punt waar we met deze generatie auto’s op zijn aanbeland”, stelt Horner. “Het gaat nu dus om die marginal gains vinden voor dit jaar en grote stappen zetten met het project voor volgend seizoen. Maar dat is elk jaar zo.”