Ondanks dat Mercedes-baas Toto Wolff heeft laten weten dat er niet doorontwikkeld wordt dit jaar, zijn er nog altijd genoeg manieren om snelheid te winnen, schrijft coureur Sergej Sirotkin in zijn maandagcolumn voor FORMULE 1 Magazine. En hoe saai of juist uitdagend is het om twee weekenden op dezelfde baan door te brengen?

Het was geen spannende race, we zijn ook verwend dit jaar natuurlijk. Maar onderschat de prestatie van Max Verstappen niet. Hoe makkelijk het ook lijkt van buitenaf, dat is het nooit. Er is altijd iets gaande in een Formule 1-auto, er is altijd iets dat een coureur moet managen om het tempo vast te houden. Het draait om het vasthouden van je concentratie, je moet je niet teveel bezig houden met het eventuele eindresultaat.



Alles wat je op zo’n moment moet doen, is gezien de omstandigheden het maximale uit je auto halen. De problemen beginnen als je begint te denken aan hoe de race tot dan is verlopen. ‘Oh dat ging best makkelijk, ik heb het goed gedaan tot nu toe.’ Op zo’n moment verlies je juist die focus. Ik probeerde altijd perfectie na te streven, ik was alleen daarmee bezig. En dan maakte het niet uit of ik eerste of laatste lag of hoe groot de voorsprong of achterstand was.

300 rondjes Red Bull Ring

Het feit dat we nu weer naar dezelfde baan gaan, hoeft niet te betekenen dat alles hetzelfde zal zijn. Het kan wel saai worden aan de ene kant. Maar het geeft ook kansen om door te werken aan de ontwikkeling en het begrijpen van je auto. Met back-to-back races heb je de mogelijkheid om veel vergelijkingen te maken, je hebt meer rijtijd op dezelfde baan. Als coureur is het ook anders uiteraard, normaal gesproken begin je je raceweekend op nul. Nu niet.

Het tweede weekend ben je natuurlijk al flink op weg, je hebt lessen getrokken uit het eerste weekend. Er is ook meer tijd voor details die je normaal gesproken misschien zou laten liggen. Het kan dus wat saai zijn, maar het kan ook in je voordeel werken. Wat voor een coureur wel op de loer ligt is tunnelvisie. Na 300 rondjes heb je een bocht door, je hebt al veel technieken geprobeerd en de conclusie is dan: dit is de manier. Dan pas je je misschien minder snel aan als de omstandigheden of de auto veranderen.

‘Binnen, buiten, naast’

Ik weet niet of het incident tussen Pierre Gasly en Charles Leclerc een kwestie van in de spiegel kijken is geweest. Het is over het algemeen niet zo gemakkelijk zoals op de snelweg, je ziet misschien 25 procent van wat je in een normale auto ziet. Als je focust, zou je het moeten kunnen zien. Er zijn bepaalde blinde hoeken waarbij de achtervleugel je het zicht ontneemt. Maar het zicht zou genoeg moeten zijn om te kunnen anticiperen op wat zich afspeelt.

Natuurlijk kun je niet altijd gefocust zijn op wat er achter je gebeurt, je mist wel snel iets. Zelf probeer ik altijd tot op zekere hoogte te weten wat er achter me gebeurt. Het is zoals in het verkeer. Zit er een auto? Wat is het gat? Zou hij iets kunnen proberen op het moment dat ik zelf mijn actie doe? Dat is wat ik wil weten en voordat ik zelf actie onderneem, check ik of mijn laatste update nog steeds klopt. Op deze manier verspeel ik zo min mogelijk tijd met in mijn spiegels te kijken en kan ik mij concentreren op andere belangrijkere dingen in de auto en voor me.

Geld op Max

Ieder team heeft zijn eigen benadering en hoe je het maximale uit je auto haalt. Mercedes is er wellicht achter dat er weinig meer te winnen valt qua grote upgrades. Als coureur en team heb je nog wel manieren op de baan sneller te worden, je blijft leren tijdens het seizoen. Ik denk dat ze zonder de ‘hardware’ van de auto te veranderen, nog veel uit het gedrag en de data kunnen halen om meer snelheid te winnen.

Dat zal moeten blijken, maar uiteindelijk is de Mercedes natuurlijk nog steeds een hele snelle raceauto. De Red Bull oogt in ieder geval onder alle omstandigheden meer constant; ze hebben net even meer performance. Ze zijn sneller op de rechte stukken, en dat blijft de makkelijkste manier om rondetijd te pakken. Als ik zou moeten wedden, op dit moment, zou ik mijn geld op Max zetten.