Max Verstappen heeft drie van de laatste vier races gewonnen – waaronder afgelopen zondag op de Red Bull Ring. Toch rekent de Nederlander zich niet rijk voor de tweede race op rij op de Oostenrijkse omloop.

“Dat we afgelopen weekend onze thuisrace hebben gewonnen, was een geweldige teamprestatie”, looft Verstappen iedereen binnen Red Bull Racing voor de zege op de eigen Ring. “Toch kunnen we niet zomaar verwachten komend weekend even makkelijk weer te winnen”, weet Verstappen.

“Mensen zullen immers leren van wat er vorig weekend niet zo goed ging”, doelt hij op Mercedes, zonder Red Bulls rivaal bij naam te noemen. “Daarnaast rijden we komend weekend met zachtere banden. Dat kan voor de nodige variatie zorgen.” Race één op de Red Bull Ring was immers een éénstopper, maar dat is voor race twee maar de vraag.

Tijdschema GP Oostenrijk: Nieuwe ronde, nieuwe kansen op de Red Bull Ring

WK-leider Verstappen rekent er sowieso op dat het dichter bij elkaar zit voor ronde twee op de Red Bull Ring. “Want dat is altijd zo als je twee keer op rij op dezelfde baan racet.” Wat hem in elk geval sterkt, is de spirit binnen Red Bull Racing. “Iedereen is gemotiveerd en pusht hard om meer performance te vinden, wat ik belangrijk vind om te zien.”

“Ikzelf blijf er achter het stuur natuurlijk elk weekend het maximale aan doen”, belooft Verstappen, die hoopt dat Red Bull haar voorsprong op Mercedes kan behouden. “Op het moment hebben we een goed totaalpakket, maar we moeten er bovenop blijven zitten. Het seizoen is immers nog lang.”

Lees ook: Column Koen Vergeer: Juich niet te vroeg, Oranjelegioen