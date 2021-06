De Formule 1 maakt zich op voor de tweede race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Afgezien van een zachtere bandencompound van Pirelli, verschilt komend weekend nauwelijks van de GP van Stiermarken vorige week. Toch zet FORMULE 1 het tijdschema voor het tweede GP-weekend in Oostenrijk nog even netjes op een rijtje:

Pirelli heeft deze week een zachtere compound meegenomen naar de Grand Prix van Oostenrijk. Dit betekent dat de medium band van afgelopen weekend in Stiermarken nu de hardste band zal zijn. De zachte band van de eerste race in Oostenrijk, krijgt nu gele wangen. Afgezien daarvan, en de extra fans, is het tweede weekend op de Red Bull Ring vrijwel identiek.

Vanaf vrijdag 11:30 mogen de coureurs zich opmaken voor de eerste vrije training van het weekend. De kwalificatie op zaterdag start wederom om 15:00, evenals de race een dag later. Zal het Max Verstappen lukken om Oostenrijk te verlaten met vijftig extra punten op zak? Alle sessies zijn live te volgen op Ziggo Sport.

Op vrijdag 2 juli wordt er gereden om:

11.30 uur – 12.30 uur: Eerste Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur: Tweede Vrije Training

Het tijdschema op zaterdag 3 juli:

12.00 uur – 13.00 uur: Derde Vrije Training

15.00 uur – 16.00 uur: Kwalificatie

En op zondag 4 juli:

15.00 uur – 17.00 uur: Race

