Ja, het lijkt erop. Het momentum is er. Het heeft er alle schijn van. Mercedes staat met 1-0 achter. Oh nee, ik moet niet over voetbal praten… Mercedes hangt in de touwen. Hamilton klaagt, Hamilton roept om hulp, om upgrades. De man die al jaren alleenheerser is in de Formule 1 hoopt zelfs op regen, zodat de race misschien verandert in een loterij.

Voor het eerst in acht jaar komen we snelheid te kort, aldus Toto Wolff. Luister goed: voor het eerst in acht jaar! Verliezen is moeilijk. De afgelopen weken hintte de Mercedes-baas steeds vaker op vals spel van Red Bull, met vage praatjes over flexwings of verboden upgrades. In Oostenrijk koos hij echter voor een nieuwe strategie. Het lijkt zelfs op een soort overgave. Toto Wolff verklaarde dat Mercedes inmiddels bezig is met grotere dingen. Belangrijker. 2022 en zo. De komende jaren zijn zoveel belangrijker dan dat ene wereldtiteltje van 2021.

Onzin Totoman! Je zevenvoudige superster is op de Red Bull Ring volkomen naar de filistijnen gereden. En daar ben jij van voor tot achter ziek van. Reken maar dat op jouw bevel de knapste koppen in Brackley zich nu suf zitten te prakkiseren waar er nog een paar tienden uit die W12 te knijpen zijn.

Daarom: juich niet te vroeg, Oranjelegioen. Het momentum is er. Maar het toernooi… sorry, ik bedoel: het seizoen is nog lang, Parijs nog ver, er kunnen nog 390 punten worden gescoord.

Pirelli gaat iets veranderen aan de banden, en natuurlijk juicht Toto Wolff dat toe, het seizoen kan zomaar kantelen. Al acht jaar lang maakt Mercedes de dienst uit in de Formule 1, dat is niet zomaar over. Het zijn Duitsers, en wij weten als geen ander: die zijn pas verslagen als ze in de bus zitten. Oh nee, niet over voetbal beginnen…

Gelukkig hebben we Max. Max is precies het type dat zich niet mee laat slepen, dat de focus op de eerstvolgende race kan houden en met een winnende auto precies doet wat hij moet doen. Want ja, je hebt ook die zeventien miljoen bondscoaches die al over de finale praten, terwijl er nog van Tsjechië gewonnen moet worden. Oh nee, nu doe ik het toch…

