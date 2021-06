In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Dit keer gaat het over Valtteri Bottas, die wel alleen op de wereld lijkt.

“Waarom luistert er ook niemand naar mij, als ik zeg dat we een tweestopper moeten doen?” Dit jammerde Valtteri Bottas zondag – tussen vele piepjes door – over de boordradio, nadat hij eenvoudig voorbij gereden was door beide Red Bulls. Arme Valtteri, hij had gelijk, maar blijkbaar luistert bij Mercedes niemand meer naar hem.

Ik zie zoiets dan meteen voor me: tijdens de eerste verkennende bespreking op het circuit van Paul Ricard hebben de strategen van Mercedes bedacht dat de race waarschijnlijk een een-stopper zal zijn. Als Valtteri bij de rondvraag nog even de mogelijkheid van een tweestopper oppert, wordt hij weggewuifd: laten we nou eerst maar eens een een-stopper proberen. De data zeggen, dat dat het snelste is.

Podcast: Redenen waarom Max Verstappen wél en waarom hij niet wereldkampioen wordt

Maar zodra de eerste meters gereden zijn, weet Valtteri het zeker: twee stops moeten het zijn. Bij de eerste serieuze briefing blijft de kant van Hamilton echter overtuigd van een-stop. Als Valtteri een tweestopstrategie suggereert, wordt er diep gezucht. “Daar hebben we nu geen tijd voor Valtteri”, snauwt Bonnington hem af, “we vechten om de titel!” Niemand valt hem bij, zelfs zijn eigen ingenieurs niet. Hij is alleen.

(tekst loopt door onder de foto)

Steeds vaker denkt hij terug aan zijn tijd bij Williams, waar iedereen naar hem luisterde. Felipe Massa prees hem zelfs om zijn frisse, aanvallende ideeën. Oké, ze deden niet mee om de zeges, maar het was zoveel gezelliger, zoveel aangenamer. Racen, dat doe je toch ook voor je lol?

Op zondagochtend, als de laatste knopen worden doorgehakt, probeert hij het nog één keer: “Kunnen we niet beter een tweestopper doen?” Toto Wolff kijkt geërgerd naar het plafond. Daar hebben ze nu geen tijd meer voor, ze gaan zo de baan op! Volgens Toto moet hij gemener zijn. Het gif in zichzelf boven halen. Maar Valtteri heeft geen gif. Toto wel. Die heeft een hele portefeuille vol foto’s van mensen waar hij een gruwelijke hekel aan heeft, zijn schoonvader en zijn oudste zus zitten er tussen. Soms kijkt hij op zijn hotelkamer uren naar die foto’s, om zichzelf te motiveren. Enemy building noemt hij dat. Als je toch zo in het leven moet staan…

(tekst loopt door onder de foto)

De race wordt een ramp. De een-stopstrategie van Mercedes faalt aan alle kanten. Max wint de race, en Valtteri is de zittende eend voor Sergio Pérez. Wanneer hij er in de debrief na afloop op terugkomt, slaat Toto boos met zijn vuist op tafel: “Valtteri, waarom heb je dat dan niet eerder gezegd?”

Lees ook: Wolff blij met boze Bottas: ‘Eindelijk!’

Laat maar Valtteri. Maak je niet druk meer. Mercedes is in paniek en als je niet oppast krijg jij alle shit over je heen. Dien je contract maar lekker uit. Strijk je salaris op, win nog een keer een race en geniet van het meerijden in de top. Laat Toto en Bono het maar uitzoeken met hun zevenvoudige kampioen versus die rebel van een Verstappen. Volgend jaar bij Williams luistert iedereen weer naar jou.

Koen Vergeer is ook te gast in de nieuwste Paddockpraat-podcast, waarin we de titelkansen van Max Verstappen langs de meetlat leggen!