Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt Valtteri Bottas zijn woedeuitbarsting over de boordradio niet kwalijk. In tegendeel: Wolff is blij dat Bottas zich ‘eindelijk’ boos maakte.

Bottas wond zich in de slotfase van de Grand Prix van Frankrijk flink op omdat Mercedes hem op een éénstopper had gehouden. “Fucking hell“, foeterde de normaal zo koele Fin onkarakteristiek naar zijn team. “Waarom luistert er niemand naar me als ik zeg dat het een tweestopper wordt?”

Dat Bottas zijn frustratie over de radio botvierde, vindt Wolff echter helemaal niet erg. Sterker nog, hij is er blij mee, vertelt hij ServusTV. “Hij werd eindelijk boos! Valtteri liet het eruit en dat is goed! Het was ook vervelend”, zegt Wolff over hoe zijn coureur op compleet versleten banden een makkelijk doelwit was voor Max Verstappen en Sergio Pérez.

Ondanks dat Bottas door beide Red Bull-rijders werd gepasseerd en zo terugviel naar de vierde plek, benadrukt Wolff wel dat een éénstopper nog altijd de beste strategie was. “We sloopten onze banden echter na de eerste stop, omdat de top drie toen zo dicht opeen zat”, doelt hij op Verstappen, Lewis Hamilton en Bottas.

“Je kunt daar echter weinig aan doen”, verzucht Wolff. Dat Bottas als eerste van de koplopers naar binnen werd gehaald, waarna Verstappen de ronde daarna volgde en Hamilton nog een rondje later, kwam volgens Wolff doordat hij een vlakke kant op een band had geremd. “Hij had dus veel last van vibraties en moest wel een stop maken. Anders was die band er vroeg of laat aan gegaan”, aldus Wolff tegenover Sky Sports F1.

