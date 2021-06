Na de misschien wel ‘makkelijkste’ zege van het jaar van Max Verstappen gaat het in de nieuwste Paddockpraat-podcast over hoe de Nederlander en Red Bull het heft stevig in handen hebben in de titelstrijd, en waarom er geen magische vondst meer komt die Mercedes gaat redden. Verder bespreken FORMULE 1’s André Venema, Sjaak Willems en Daan de Geus natuurlijk alles rondom de Grand Prix van Stiermarken.

