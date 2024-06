Dat Max Verstappen als voetbalfan het EK en het Nederlands elftal volgt, is geen geheim. Maar of hij Oranje ook de titel ziet winnen? “We zitten in elk geval aan de goede kant van het schema.”

Uitgerekend in Oostenrijk, het land dat Oranje afgelopen dinsdagavond een pijnlijke nederlaag (2-3) toebracht, kreeg Verstappen tijdens de persconferentie donderdag vragen over het EK voetbal. “Ik had al zo’n vermoeden dat die zouden komen. “Oostenrijk deed het goed tegen ons, Nederland zal het beter moeten doen. Maar we zitten aan de goede kant van het schema.”

Daarmee doelt de drievoudig wereldkampioen op het feit dat Nederland toplanden als Spanje, Duitsland, Frankrijk en Portugal op weg naar een eventuele finale ontloopt. Dat komt door de plek in het speelschema. Eerst wacht daarin echter Roemenië in de achtste finales, komende dinsdag om 18.00 uur in München.

Virgil van Dijk

Of Oranje, bij wie hij goede contacten onderhoudt met onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk, ook daadwerkelijk kampioen kan worden is vers twee. Verstappen, die goed op de hoogte blijkt van de actualiteit, sluit het in elk geval niet uit. “Het is hoe dan ook lastig te voorspellen. Kijk maar naar de uitslagen tot nu toe, er zijn al heel wat verrassingen geweest tijdens dit EK voetbal.”

Foto: Red Bull Content Pool

Lees hier alles over de Grand Prix van Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)