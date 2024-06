Niet alleen de Grand Prix van Spanje, ook het duel van vrijdagavond met Oranje op het EK voetbal leeft bij de Franse Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon. Die eerste waarschuwt Nederland alvast voor een teleurstelling in de wedstrijd tegen Frankrijk.

Gasly, groot voetbalfan en zelfs investeerder in de Franse profclub Versailles, gaat ervan uit dat zijn land het vrijdagavond tegen Oranje zonder sterspeler Kylian Mbappé moet doen. “Jammer dat hij schade heeft opgelopen en eventueel niet meedoet”, zegt hij verwijzend naar de gebroken neus van de aanvaller. “Dat is niet zo mooi.”

Toch denkt Gasly dat Frankrijk gaat winnen. “Ik ga zeker kijken op tv om onze ploeg aan te moedigen.” Aan vertrouwen dus geen gebrek bij de coureur van Alpine. “We beschikken in het voetbal namelijk over een ongelooflijk talentvolle generatie, het zijn mooie tijden om een Franse voetbalfan te zijn.”

En een voorspelling? Dat is een brug te ver voor Gasly en Ocon. Die laatste focust zich bijvoorbeeld liever op het raceweekend in Spanje. “Want we hebben het als team vermoedelijk lastig op dit circuit: geen updates voor de auto en de concurrentie is sterk. Laten we hopen op een verrassing.”

Van Alpine, in hun geval.

