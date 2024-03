Pierre Gasly begint een nieuw avontuur. De Franse Formule 1-coureur heeft aangekondigd dat hij gaat investeren in de Franse voetbalclub FC Versailles. Gelegen in de charmante gemeente Versailles, vlakbij Parijs, speelt de club momenteel in Championnat National, het derde niveau van het Franse voetbalsysteem.

Pierre Gasly zal samen met president Alexandre Mulliez, kleinzoon van de oprichter van de Auchan retailgroep, en zijn partner Fabien Lazare als medeaandeelhouder toetreden tot de voetbalclub. De F1-coureur is enthousiast over zijn rol bij FC Versailles: “Ik ben verheugd om aan de slag te gaan bij FC Versailles, omdat ik altijd al bij het professionele voetbal betrokken wilde zijn. Met Alexandre en Fabien willen we de club positief ontwikkelen. Dit is het begin van een prachtig verhaal. Kom op Versailles!”

Le FC Versailles est fier d’accueillir Pierre Gasly, pilote de Formule 1 français, comme troisième associé propriétaire. 🤝



Lire le communiqué. 👇 — FC Versailles 👑 (@FCVersaillesOff) March 18, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mulliez heeft het doel om van Versailles een volledig professionele club te maken en hij heeft het volste vertrouwen dat Gasly’s betrokkenheid hierbij van onschatbare waarde zal zijn. “Pierre zal van grote toegevoegde waarde zijn,” verklaart Mulliez. “Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking vruchten zal afwerpen. Als grote Formule 1-fan ben ik dolblij dat Pierre bij ons is aangeschoven om al onze doelen te verwezenlijken.”